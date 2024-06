Via all'election day: urne aperte per le Europee e per il rinnovo di sindaco e consiglio comunale in 6 comuni

Apriranno alle 15 i seggi in tutta Italia per le elezioni europee e, in sei comuni della provincia, anche per il rinnovo di sindaco e candidati del consiglio comunale.

Un "election day" a tutti gli effetti, con le urne che saranno aperte oggi fino alle 23 e poi domani, domenica 9 giugno, dalle 7 alle 23. L’elettore dovrà recarsi alle urne portando con sé la tessera elettorale e un documento di identità in corso di validità, ma sono molto diverse le modalità di voto.

Elezioni europee, come si vota?

A ogni elettore della V circoscrizione (Sicilia - Sardegna) verrà consegnata una scheda rosa. Il votante dovrà segnare una X sul simbolo del partito o della lista di partiti che si vuole sostenere, eventualmente scrivendo i cognomi (o i nomi e i cognomi) di tre candidati nelle tre righe a lato del simbolo. Devono essere tutti della stessa forza politica.

Attenzione al genere: se si esprimono due o tre preferenze, devono essere per candidati di sesso diverso. Altrimenti verrà considerata valida solo la prima preferenza. Non è possibile il voto disgiunto: significa che i candidati e le candidate per cui si esprime una preferenza devono far parte della stessa lista votata.

Europee e non solo: si vota per il rinnovo del sindaco e dei consiglieri comunali in 6 centri

Sono sei i comuni che vanno alle urne non solo per l'individuazione dei parlamentari europei, ma anche per decidere sulla nuova guida amministrativa delle proprie città. Si tratta di Campobello di Licata, Naro, Santa Elisabetta, Alessandria della Rocca, Caltabellotta e Racalmuto. In totale sono 16 i candidati primi cittadini, con solo tre uscenti che stanno tentando la riconferma: Mimmo Gueli, Maria Grazia Brandara e Antonio Pitruzzella (quest'ultimo però è rimasto in carica pochi mesi prima dell'annullamento del voto).

Si possono esprimere una o due preferenze per i candidati al consiglio comunale; nel caso in cui vengano espresse due preferenze, queste devono riguardare candidati di genere diverso (un uomo e una donna). Se entrambe le preferenze dovessero appartenere allo stesso genere, la seconda verrà annullata. Il voto espresso per una lista si estende al candidato sindaco a essa collegato, ma non viceversa.

Si può esprimere la preferenza per un candidato sindaco e una lista a esso collegata, ed esprimere anche la scelta di candidati al consiglio comunale; oppure si può esprimere la preferenza per un candidato sindaco e per una lista a esso non collegata, con relative preferenze per i candidati al consiglio comunale.