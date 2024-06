Elezioni 2024, quadro ormai definito in tutti i comuni: ecco chi sono i nuovi sindaci

I 6 comuni della provincia di Agrigento coinvolti in questa tornata elettorale hanno i loro sindaci. Nessun uscente è stato riconfermato. A Campobello di Licata vince Vito Terrana, a Naro trionfa Milco Dalacchi, a Racalmuto il nuovo primo cittadino è Calogero Bongiorno, a Santa Elisabetta la spunta Liborio Gaziano, a Caltabellotta si festeggia la vittoria di Biagio Marciante mentre ad Alessandria della Rocca s'impone Salvatore Mangione.

Nel più grande dei comuni al voto, Campobello di Licata, si è chiuso intorno alle 20.30 lo spoglio, confermando quanto era già stato consolidato dalle semplici addizioni matematiche tra i voti che restavano da scrutinare e le preferenze già attribuite a Vito Terrana, che festeggia in piazza XX Settembre. I numeri definitivi dicono che a fronte di 5696 votanti, 1875 voti sono andati a Terrana, 1820 a Antonio Pitruzzella 1773 a Michele Termini. Chiude a quota 113 Lillo Massimiliano Musso. A Naro è ormai consolidata la vittoria di Milco Dalacchi, anche se rimane da scrutinare la sezione 12. Il candidato sostenuto dalla lista "Magica Naro" ha al momento 1685 preferenze, a fronte dei 1010 voti di Roberto Barberi e dei poco meno di mille di Maria Grazia Brandara. Per Dalacchi festa grande in piazza Garibaldi con i suoi sostenitori con un comizio di ringraziamento. A Racalmuto festeggia Calogero Bongiorno che ha staccato di poche decine di voti Salvatore Petrotto. Chiude Salvatore Picone. A Santa Elisabetta festeggia Liborio Gaziano sull'uscente Domenico Gueli.

A Caltabellotta, sta festeggiando Biagio Marciante, che l'ha spuntata su Roberto D'Alberto, mentre ad Alessandria della Rocca ha vinto Salvatore Mangione che ha staccato Giuseppe Montana solo di una decina di voti.

