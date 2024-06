Elezioni a Campobello di Licata, tutti in piazza a festeggiare il nuovo sindaco Vito Terrana

Bagno di folla davanti al comitato elettorale e poi in piazza XX Settembre a Campobello di Licata per abbracciare il nuovo sindaco Vito Terrana. “Siamo partiti da una posizione di notevole svantaggio - ha commentato il neo primo cittadino al microfono di AgrigentoNoitizie - perché i nostri competitor si sono accordati nel centrodestra per fare in modo che il nostro progetto finisse per soccombere. Ma noi abbiamo portato avanti un programma genuino parlando al cuore della gente. Siamo anche riusciti a mettere insieme una squadra coesa, risultato di una società civile che ha voglia di cambiamento.

E davvero noi abbiamo rappresentato la novità, con una campagna elettorale priva di schiamazzi ma organizzata in maniera silente ed incisiva. A Campobello c’è voglia di cambiamento e da domani comincerò ad amministrare senza perdere neanche un istante, come del resto ho sempre fatto nella mia vita”.