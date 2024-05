Elezioni 2024, escluse due liste su tre a Naro: Brandara unica candidata sindaco

Fulmine a ciel sereno nella campagna elettorale di Naro. Nel pomeriggio di oggi, per motivazioni al momento non ancora rese note, la commissione elettorale di Canicattì ha escluso le liste "Magica Naro" e "Uniti per Naro" a sostegno dei candidati sindaco Milco Dalacchi e Roberto Barberi.

In attesa di conoscere le cause che hanno portato a questo provvedimento (che non sarebbe scaturito da semplici problemi formali, pare) e, ovviamente, in attesa degli esiti della giustizia amministrativa a cui i due candidati esclusi faranno probabilmente ricorso, al momento l'unica candidata sindaco in "corsa" è l'uscente Maria Grazia Brandara.