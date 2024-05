Amministrative 2024, a Campobello Forza Italia, Alleanza civica e Dc con Terrana

Siglato un accordo politico a sostegno del candidato sindaco Vito Terrana.

L'asse sarà costituito tra Alleanza civica, Democrazia cristiana e Forza Italia. "Si tratta di un patto programmatico, per una buona campagna elettorale - dice una nota -, che abbia come unico focus il bene di Campobello di Licata, in linea anche con il governo della Regione. Ribadiamo, di comune accordo, che la politica deve essere intesa come un laboratorio di relazioni umane, dove l'impegno e la partecipazione dovranno essere finalizzati al bene comune".