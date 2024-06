Elezioni a Campobello di Licata, tutti i numeri delle quattro liste dei candidati al Consiglio

Vito Terrana con 1.875 preferenze (pari al 32,92%) è riuscito a spuntarla, in quello che è stato un autentico testa a testa, su Antonio Pitruzzella che ha ottenuto 1.820 voti, pari al 31,95%. Michele Termini si è invece fermato a 1.773, pari al 31,13% e Lillo Massimiliano Musso ha ottenuto 113 preferenze, pari all'1,98%.

Terrana è il nuovo sindaco di Campobello di Licata per appena 55 voti in più. Nella tornata elettorale precedente, quella poi annullata dal Cga, Pitruzzella era invece riuscito ad imporsi per appena 18 preferenze. Terrana, nella precedente tornata elettorale era arrivato secondo, sui 5 candidati allora presenti, in termini di consenso. Ad appoggiarlo adesso è stata la Nuova democrazia cristiana e Forza Italia (con due candidati). Due anni fa era invece in quota Mpa.

Ecco i risultati delle liste

Vota Musso - Se vorrete sarò voi : Carmela Maria Puccio (12), Giuseppe Meli (16), Lucia Giangreco (21), Angelo Farruggello (0), Calogera Ponticello (0), Calogero Sciandrone (0), Iride Ines Lauricella (8), Maria Giuseppina Farruggello (0), Marianna Cascina (0), Giuseppe Luca Donzella (0), Carmelo Li Calzi (8), Salvatrice Giunta (0).

"Io sostengo - Antonio Pitruzzella sindaco" : Calogero Alaimo (273), Paola Bove (204), Giuseppina Burgio (276), Maria Ausilia Ciotta (175), Angelica Falsone (308), Giovanni Falsone (171), Amedeo Farruggio (278), Concetta Gueli (214), Angelo La Greca (candidato sindaco nel 2022) (157), Claudia Merlo (178), Carmelo Mulè (188) e Giovanni Picone (l'ex sindaco di Campobello) (454).

"Uniti per cambiare Campobello - Michele Termini sindaco" : Maria Elena Alaimo (170), Patrizia Amato (275), Gabriele Brunetto (381), Veronica Maria Cammilleri (225), Salvatore Cani (238), Giovanni Gioacchino D'Angelo (492), Carmelo Gammacurta (168), Dalila Fatima Grova (223), Giovanni Ilardo (222), Dyana Intorre (750), Giovanni Nigro (256) e Pierangelo Toledo (108).

Vito Terrana sindaco: Maria Daniela (detta Daniela) Bella (131), Veronica Carmela Bella (257), Angela Maria Serena D'Auria (259), Angelo Gianluigi Intorre (195), Luigi Montaperto (160), Calogero (detto Lillo) Pirrera (105), Domenico Rizzo (214), Calogero Russo (177), Salvatore Maria Domenico Scibetta (171), Michelangelo Sciortino (63), Filomena Jenny (detta Jenny) Termini (223), Carmelo Zirafi (312).

