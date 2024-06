Alessandria della Rocca, Mangione vince per 28 voti su Montana: a rilento la pubblicazione dei dati

E' di appena 28 voti lo scarto definitivo tra il nuovo sindaco di Alessandria della Rocca, Salvatore Mangione e lo sfidante Giuseppe Montana. Il primo, infatti, ha ottenuto 850 preferenze a fronte delle 832 rimediate dallo sfidante. Di poco diversi i voti delle liste, con Mangione a 917 e Montana a quota 760.

Al momento impossibile rintracciare le preferenze per i singoli candidati al Consiglio comunale (il piccolo comune ha trasmesso alla Regione solo un paio di sezioni su appena 5), ma ovviamente è già tempo di festeggiamenti da una parte e dell'amarezza della sconfitta dall'altra.

"La nostra comunità ha preso la sua decisione - scrive in un post Montana -. Non è, purtroppo, quella che noi speravamo. Come ho già avuto modo di dire, sono molto orgoglioso del progetto politico che abbiamo portato avanti e sono soddisfatto per la qualità che abbiamo messo in campo. Non è bastato. Ovviamente oggi la delusione è tanta, proprio come era tanto l'entusiasmo creatosi attorno alla squadra che abbiamo costruito. Colgo l'occasione per fare gli auguri di buon lavoro agli eletti e per ringraziare nuovamente gli elettori".