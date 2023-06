Amministrative 2023, fissata la prima seduta del consiglio comunale: ecco tutte le preferenze

Il consiglio comunale di Licata, poco più di tre settimane dopo il voto del 30 maggio, si insedierà il prossimo 23 giugno. La prima seduta sarà convocata dal "consigliere anziano" Giuseppe Russotto.

Intanto la commissione elettorale ha proclamato ufficialmente tutti gli eletti al consiglio comunale. Ecco i nomi e le preferenze: Giuseppe Russotto 766 voti, Anna Triglia 642 voti, Carmelinda Callea 532 voti, Tiziana Augusto 521 voti, Angelo Ripellino 510 voti, Vincenzo Graci e Mario Parisi con 462 voti a testa, Andrea Burgio 446 voti, Luigi Lanza 427 voti, Salvatore Posata 364 voti, Carmelo Caico 348 voti, Francesco Moscato 338 voti, Maria Sitibondo 329 voti, Giovanni Spiteri e Viviana Dainotto 328 voti, Eusebio Vicari 324 voti, Elisa Cigna 292 voti, Daniele Cammilleri 291 voti, Giuseppe Federico 287 voti, Jenna Ortega 284 voti, Angelo Curella 275 voti, Rosario Cosentino 266 voti, Stefania Graci 230 voti. Fabio Amato diventa consigliere comunale in quanto è il primo candidato sindaco non eletto che ha superato il 20 per cento dei consensi.