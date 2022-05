Amministrative 2022, il Pd scrive al prefetto: “Maggiori controlli per rendere il voto libero e non condizionato”

Il segretario provinciale del Pd, Simone Di Paola, ha inviato una lettera al prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa, per chiedere “urgenti iniziative finalizzate a salvaguardare la libertà di voto in occasione delle prossime elezioni amministrative”.

Tra le preoccupazioni maggiori espresse da Di Paola figura la possibilità che gli elettori possano portare con sé il telefono cellulare per fotografare la scheda elettorale al momento del voto, in modo tale da “dimostrare”, una volta all’esterno, la propria preferenza.

“Facendo seguito alla presa di posizione assunta dal segretario regionale del Partito democratico lo scorso 30 maggio - scrive Di Paola - nella quale veniva rimarcato il bisogno impellente di assumere ogni iniziativa ritenuta utile ed opportuna al fine di garantire, nel modo più rigoroso possibile, il libero esercizio del voto dei cittadini, chiamati alle urne il 12 giugno in occasione del rinnovo dei sindaci e dei Consigli comunali di diversi comuni della Sicilia, scongiurando il rischio che possano essere esercitate forme di condizionamento o peggio di controllo di tale diritto, attraverso l'uso di strumenti tecnologici, in tal senso si chiede al prefetto di voler adottare ogni opportuna precauzione affinché ciò non accada.

In particolare, si chiede di voler assicurare con ogni mezzo possibile che all’interno dei seggi venga fatta rispettare rigorosamente la norma che inibisce l'accesso in cabina elettorale del telefono cellulare o di qualsivoglia strumento tecnologico potenzialmente funzionale a forme di condizionamento della libertà di voto del cittadino. Più in generale si auspica altresì ogni altra iniziativa ritenuta idonea in tal direzione. Ci auguriamo che anche altre forze politiche vogliano far sentire la propria voce, così da salvaguardare i cittadini e le loro prerogative”.