Amministrative 2021 a Porto Empedocle, inaugurato il comitato elettorale di Martello

Forza Italia agrigentina, e tanti militanti e sostenitori, hanno partecipato a Porto Empedocle all’inaugurazione del Comitato elettorale e alla presentazione delle liste a fianco del candidato sindaco Calogero Martello, l’ex assessore provinciale di Agrigento appoggiato da un’ampia coalizione che comprende anche la componente azzurra, capitanata, per l’occasione, dal vice coordinatore regionale di Forza Italia, onorevole Riccardo Gallo, dal commissario provinciale di Agrigento, onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, e dall’assessore regionale agli Enti Locali, Marco Zambuto.

I tre, nel corso degli interventi, hanno ribadito massimo impegno e dedizione a favore del candidato sindaco Martello, e hanno ringraziato i candidati nella lista per il Consiglio comunale, “tutti – hanno affermato Gallo, La Rocca e Zambuto capaci di elaborare e sostenere le migliori proposte di governo per la città di Porto Empedocle, animati da entusiasmo e tanta volontà di costruire un futuro di progresso per la comunità locale. Ci stringiamo intorno al candidato sindaco Martello – hanno concluso - soprattutto perché profondo conoscitore della realtà empedoclina, politico e amministratore d’esperienza, pronto a interpretare le istanze e le esigenze dei concittadini e a tradurle in atti amministrativi concreti ed efficaci, per una legislatura che rappresenti una svolta per la città di Porto Empedocle. Il tutto nell'ambito di una proficua sinergia tra il Comune, la Regione e il governo regionale che intendiamo mantenere e consolidare a favore delle iniziative di sviluppo e di investimento a Porto Empedocle".