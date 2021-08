Si avvicinano le elezioni amministrative: ecco tutti gli attuali candidati

Fissate definitivamente le date di svolgimento delle prossime elezioni amministrative, si può tracciare una prima "mappa" delle candidature nei comuni che andranno al voto.

Un elenco ancora incompleto e, soprattutto, ufficioso: non è infatti detto che chi oggi ha manifestato la volontà di cimentarsi con l'opinione degli elettori riuscirà/vorrà presentare una lista.

Andiamo in ordine di dimensione dei centri chiamati alle urne.

A Canicattì sono attualmente 4 i candidati sindaco: si ricandida il primo cittadino uscente Ettore Di Ventura, ma saranno della corsa anche il giornalista Cesare Sciabarrà (sostenuto da liste civiche), l'ex sindaco Vincenzo Corbo (anche lui liste civiche) e Salvatore Castellano, presidente del comitato civico Pro (anche lui sostenuto da liste civiche). Anche a Favara sono 4, ad oggi, i candidati sindaco. Si tratta dell'ex assessore provinciale Salvatore Montaperto, (sostenuto da Movimento Nuova Autonomia, Diventerà Bellissima, Fratelli d’Italia, Udc, e le liste civiche “Montaperto per Favara”, “Vivi Favara” e “Fab..Aria Nuova”), dell'ex consigliere comunale Antonio Palumbo del progetto "Scegli Progetto Comune" (sostenuto da Pd, Movimento Ecologista, L'Altra Favara - lista civica del Movimento 5 Stelle - e Favara per i Beni Comuni, oltre che da altre liste civiche ancora non ufficializzate), di Angelo Casà, già più volte candidato sindaco (sostenuto dalla lista civica "Per ricostruire Favara) e di Giuseppe Infurna, ex deputato regionale (Lega, Forza Italia, Democrazia Cristiana, Forza Azzurri, Onda, Cambiare Passo e NoiPer).

Potrebbe configurarsi un "poker" di candidature a Porto Empedocle, dove oltre alla possibile ricandidatura di Ida Carmina (che è in tal senso molto determinata, ma bisognerà capire cosa ne dirà il Movimento 5 Stelle) si riproporranno alcuni volti già noti delle precedenti elezioni amministrative: l'ex sindaco Orazio Guarraci (sostenuto, al momento, da una lista civica omonima); l'avvocato Gianni Hamel (Primavera empedoclina); l'ex consigliere provinciale Calogero Martello (Forza Italia e civiche); il consigliere comunale Rino Lattuca (Fratelli d'Italia, Udc e civiche) e Salvo Iacono (civiche). Non è escluso almeno un quinto candidato.

Vivacissima la situazione politica a Montallegro dove attraverso diversi annunci sui social si contano quattro possibili candidati sindaco: Andrea Iatì, dirigente del Pd locale; il consigliere comunale Giovanni Cirillo; Massimiliano Scalia e Antonino Gambino.

Al momento nessun rumors viene da San Biagio Platani e Montevago, con la certezza, nel secondo caso, della non ricandidatura di Margherita La Rocca Ruvolo.