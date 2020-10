Amministrative 2021, Pisano (FdI): "Al lavoro per Favara, Porto Empedocle e Canicattì"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Si sono appena concluse le elezioni comunali nella città dei templi ed il Commissario di FdI per Agrigento, Calogero Pisano, già pensa alle amministrative del 2021: "Dopo il bellissimo risultato ottenuto alle amministrative di Agrigento e Ribera - afferma Calogero Pisano - ci siamo messi subito al lavoro per le elezioni comunali che si terranno in alcuni paesi della provincia il prossimo anno.

Importanti cittadine come Favara, Porto Empedocle e Canicattì eleggeranno il loro nuovo Sindaco e Fratelli d'Italia vuole essere ancora protagonista, per questo stiamo vagliando idee, programmi e candidati che possano rappresentare un progetto credibile per le prossime elezioni amministrative e stiamo dialogando con le altre forze politiche per ripresentare agli elettori quell'asse di centrodestra dimostratosi vincente ad Agrigento".