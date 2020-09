Criticità e potenzialità delle periferie: a Fontanelle il primo confronto pubblico dei candidati a sindaco

Si è svolto presso lo spazio polifunzionale “monsignor Russotto” del quartiere Fontanelle, il primo confronto pubblico dei candidati a sindaco di Agrigento in vista delle elezioni amministrative del 4 e 5 ottobre. L’iniziativa è stata voluta dal comitato “Fontanelle Insieme” presieduto da Vito Lauricella che, ai microfoni di AgrigentoNotizie, ha dichiarato: "Dal comitato di quartiere, parte l’esigenza di attenzionare tutti i quartieri della città. Ci siamo accorti – ha aggiunto Lauricella - che ormai sono diventati dei piccoli paesi da valorizzare partendo da quelli che sono i problemi e le criticità ma anche da quelle che sono le potenzialità”.

Il format scelto dal comitato promotore dell’incontro ha visto, sottoporre cinque domande, uguali per tutti, agli aspiranti primo cittadino. Ciascun candidato ha avuto a disposizione tre minuti di tempo per ogni risposta. Le domande poste dal collega giornalista Claudio Spoto, vertevano principalmente sulle criticità che investono i quartieri periferici e sulle azioni, che il futuro primo cittadino di Agrigento, intenderà adottare per ridurre i disagi degli abitanti e valorizzare le zone decentrate della città.

Hanno accettato l’invito di “Fontanelle Insieme” solo quattro dei sei candidati, erano presenti: Daniela Catalano, Lillo Firetto, Marco Zambuto e Marcella Carlisi. Assenti invece i candidati a sindaco: Angela Galvano e Franco Miccichè.