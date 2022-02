Alluvione a Menfi, Pullara: “Intervenire subito perchè ormai non si può più aspettare”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

La violenta alluvione del novembre scorso che ha colpito il territorio di Menfi ha causato notevoli danni ad abitazioni private, ai fondi agricoli, alla viabilità e al costone della borgata di Porto Palo.

Il deputato regionale della Lega, Carmelo Pullara, ha presentato una interrogazione al presidente della Regione siciliana e all'assessore al territorio e ambiente per chiedere chiarimenti urgenti in merito alle azioni straordinarie adottate per la messa in sicurezza della borgata.

"Il Comune di Menfi – si legge nell'interrogazione - ha tempestivamente inviato, agli organi competenti, una dettagliata relazione dei danni accertati, chiedendo che venisse dichiarato lo stato di calamità. La borgata di Porto Palo ha subito un grave cedimento riversando grandi quantità di terreno e roccia a valle e sono moltissime le abitazioni private ed edifici commerciali dichiarati inagibili. Nonostante diversi sopralluoghi da parte degli Enti competenti (Protezione Civile – Genio Civile ed altri), a distanza di oltre 3 mesi dagli eventi calamitosi nessun impegno concreto è stato ottenuto- tuona Pullara- e con l’approssimarsi della stagione estiva, i lavori di messa in sicurezza della borgata di Porto Palo non sono più rinviabili".

Il deputato regionale della Lega aggiunge: "Non è mia intenzione mancare di rispetto al presidente del consiglio comunale, ai consiglieri, al sindaco ed alla giunta di Menfi non partecipando alla seduta dell'assise convocata, proprio per discutere sull'argomento, per il 18 febbraio alle 17 ma , al fine di evitare che le parole facciano dimenticare i fatti ai quali il governo e suoi enti strumentali devono dare risposte concrete, preferisco avanzare interrogazione scritta urgente per sapere cosa si è fatto e cosa si farà in tempi brevi".