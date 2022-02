Strada provinciale 32 Cianciana- Ribera in stato di abbandono, anche Ali partecipa alla protesta

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

L’Associazione ALI - Autonomie Locali Sicilia con sindaci e amministratori aderisce alla manifestazione di protesta e sarà presente Sabato 26 Febbraio 2022 al fianco del Cartello Sociale di Agrigento sulla S.P. 32 Cianciana- Ribera per rimarcare il totale stato di abbandono e la vergognosa condizione in cui versa la strada provinciale che collega l’area interna dei Sicani con il versante costiero nell’indifferenza delle istituzioni preposte.

I comuni montani vivono una situazione infrastrutturale viaria drammatica più volte denunciata ed un isolamento non più tollerabile.

In queste condizioni diventa difficile promuovere e coordinare lo sviluppo di un territorio con enormi potenzialità che oggi è costretto a fare i conti con decenni di promesse elettorali, proclami ed impegni non mantenuti. Auspichiamo un’unità di intenti delle Istituzioni sul territorio con la individuazione di risposte concrete e immediate, si rischia altrimenti di andare verso la morte economica di un territorio ed un ulteriore spopolamento col rischio di perdere ulteriori servizi essenziali alla collettività.