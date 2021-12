L'albero di Natale in piazza a Licata è ancora spento, Pullara: "Come al solito in ritardo su tutto"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

“L'albero di Natale, posizionato in piazza Progresso a Licata , non è stato ancora acceso ed inaugurato. A fare bella vista di se è ancora lo scheletro in ferro senza luci e addobbi natalizi. Il tutto suona strano considerato che l'Immacolata è appena trascorsa. Come al solito in ritardo in tutto. E mentre, ovunque, si respira già aria natalizia Licata resta a guardare. Poveri noi".

E' il commento del deputato regionale della Lega on. Carmelo Pullara.

“E' triste vedere -scrive Pullara – la sera dell'8 dicembre, giorno della festa dell'Immacolata, la piazza Progresso di Licata ancora con le transenne posizionate e lo scheletro in ferro dell'albero di Natale ancora senza luci. E' indegno -sottolinea Pullara - non riuscire a creare l'atmosfera natalizia prima dell'Immacolata, come è giusto che sia e come si fa in tutta Italia. L'amministrazione comunale di Licata come al solito arriva sempre in ritardo in tutto e a pagarne le conseguenze sono sempre i cittadini. Non si è in grado nemmeno di fare una programmazione in tempo, anche nelle ristrettezze economiche. Il Sindaco, la giunta e i consiglieri che lo sostengono -conclude Pullara-si devono vergognare. C'è un limite a tutto! Non basta l'appellativo per essere, ma serve la sostanza".