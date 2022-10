Consulenze, promozioni e incarichi fiduciari all'Aica, il Codacons: "No a nuovo carrozzone"

"Servizio scadente, mille problemi e milioni di euro per stipendi mensili e promozioni di impiegati a dirigenti con moltiplicazione di compensi". La denuncia sulla situazione dell'Aica arriva dal responsabile regionale Dipartimento enti locali del Codacons, Giuseppe Di Rosa, che aggiunge: "La società spende circa 300.000 euro all'anno per consulenze varie assegnate quasi tutte per affidamento diretto, tra cui sei avvocati".

"Noi non ci stiamo - aggiunge Di Rosa -, come abbiamo scritto sin da subito, è stato creato un altro carrozzone politico col quale assegnare incarichi e sottogoverni in mano ai soliti noti. Le promozioni e le consulenze vengono fatte nelle segreterie politiche, chi comanda sono i sindaci i quali spesso sono designati per delega dal loro deputato di riferimento".

Codacons chiede che vengano resi pubblici i compensi del Cda e "le motivazioni ed i metodi che hanno portato agli avanzamenti di carriera di alcuni dipendenti, passati nell’immediato da semplici impiegati a dirigenti con diverso livello retributivo, sempre a danno della comunità che fa parte di Aica".