Vox Italia, Carmelo Callari nominato segretario comunale

Il candidato al consiglio comunale per Vox Italia Carmelo Callari è stato nominato per il partito segretario comunale. Lo rendono noto proprio da Vox Italia che è nata dalla idee del filosofo Diego Fusaro e che vanta già molti iscritti in provincia di Agrigento. Il partito, nelle ultime elezioni comunali, si è distinto con buoni risultati.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.