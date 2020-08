Raccolta differenziata in tilt? Via Atenea invasa dai rifiuti

Mastelli, per la raccolta differenziata dei rifiuti, non svuotati in via Atenea. Almeno fino alle 10,30 - secondo quanto è stato documentato da Giuseppe Di Rosa del movimento Mani libere - i rifiuti facevano ancora bella mostra lungo il "salotto buono" della città.

"Il fallimento è sotto gli occhi di tutti, bisogna riprogrammare il sistema di raccolta differenziata e di pulizia della città - ha incalzato Di Rosa - .

Bisogna subito correre ai ripari, la città non può più aspettare, gli addetti ai lavori: dai commercianti di abbigliamento ai ristoratori di tutta la città, non ne possono più".