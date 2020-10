Dal successo elettorale agli incontri istituzionali: le immagini dei primi giorni del neo sindaco

Nonostante siano trascorse poco più di 24 ore dal suo insediamento, l'agenda del neo sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, è gia ricca di appuntamenti. In mattinata, il primo cittadino ha incontrato alcuni dei vertici istituzionali del territorio. Prima visita, in Prefettura dove a riceverlo è stato il prefetto Maria Rita Cocciufa. Subito dopo, l'amminsitratore comunale si è recato al palazzo di Giustizia per incontrare il procuratore capo Luigi Patronaggio. L'intensa mattinata di saluti si è poi chiusa nella sede della curia arcivescovile di Agrigento con l'incontro con l'arcivescovo, cardinale Francesco Montenegro e l'arcivescovo coadiutore monsignor Alessandro Damiano.

Miccichè si insedia in municipio: "Sarò sindaco a tempo pieno di questa città"

