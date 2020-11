Si insedia il nuovo consiglio comunale, via alla prima seduta

Sono appena iniziati i lavori del nuovo consiglio comunale di Agrigento. La seduta, che si sta svolgendo di presenza ma a porte chiuse per rispettare le normative previste contro il Covid-19, è presieduta dal consigliere anziano (cioè quello che ha ricevuto più voti), l'assessore Marco Vullo.

Dopo il giuramento di tutti i consiglieri agli obblighi previsti nei confronti dello Stato, della Regione e del Comune ("adempiere al proprio ruolo con scrupolo e coscienza") si procederà alla valutazione di eventuali cause di incompatibilità con il ruolo consiliare e si aprirà poi la grande partita per l'elezione del nuovo presidente di aula "Sollano". Al momento favorito appare il consigliere di Forza Italia Giovanni Cività. L'elezione dovrebbe avvenire senza particolari difficoltà, se la maggioranza di centrodestra sarà solida come si è finora auto-definita.

Tra i possibili vice si fanno al momento i nomi dei consiglieri Valentina Cirino e Pasquale Spataro. Tra i banchi consiliari, per la prima volta, siede anche il sindaco uscente, Lillo Firetto, che è stato il secondo a prestare giuramento. Come da tradizione, il sindaco in carica Franco Micciché ha donato dei fiori alle consigliere comunali.

"Rivolgo un ringraziamento ai cittadini e alle cittadine di Agrigento che mi hanno permesso di essere il primo eletto per la seconda volta - ha detto Vullo dopo l'appello -. La fase della pandemia ha apportato un cambiamento significativo nella vita di ognuno, per questo è necessario più del passato impegnarsi con senso di unità. L'ultima campagna elettorale è stata dibattuta e controversa e alla fine la città ha scelto un cambiamento. Il Consiglio comunale - ha detto - non è un campo di battaglia, il nostro operato sia frutto di collaborazione tra le parti. I nostri comportamenti spingano i cittadini a riavvicinarsi alla politica, soprattutto in un momento come quello attuale in cui è necessario riconsolidare il senso di comunità".

