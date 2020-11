Consiglio comunale, Giovanni Civiltà è il nuovo presidente, Valentina Cirino il vice

Ore 18.45. E' Valentina Cirino, delle liste civiche del sindaco Franco Micciché e figlia dell'ex consigliere Andrea il nuovo vicepresidente del Consiglio comunale di Agrigento. La consigliera comunale di opposizione Margherita Bruccoleri è invece la seconda vicepresidente: ha ricevuto otto voti.

Ore 18.09. E' un intervento molto politico quello del neo presidente Giovanni Civiltà, nonostante il ruolo della poltrona più alta di aula "Sollano" sia, come noto, di fatto di arbitro. Civiltà ha parlato di una "campagna elettorale anomala per schieramenti coinvolti, per assenza della presenza nelle strada e nelle piazze, caratterizzata per scontri di natura personale" e non ha rinunciato ad un attacco al Pd, svanito di fatto alle ultime elezioni e trasformatosi, dice, in un "campo di Agramante".

"Per Agrigento - ha detto Civiltà - si apre una fase nuova, caratterizzata non da un falso civismo ammantato da politica, ma dai partiti, corpi intermedi necessari per il governo della città". Il neo presidente ha parlato inoltre di un "centrodestra unito, compatto, che oggi si assume la responsabilità di accompagnare l'amministrazione di Micciché, persona perbene, capace e capace di dialogare con tutti. Cercheremo di coinvolgere anche chi è dall'altra parte della barricata - ha continuato - per far fronte alle emergenze". Civiltà ha anche tributato meriti al deputato regionale Roberto Di Mauro, definito "anima profetica e oracolare di questa impresa". "A lui - ha detto - il grande merito di aver dato alla città un agrigentino e un professionista innamorato della sua terra". Il presidente ha anche invitato chi ha perso a "mettere da parte livore, astio, invidia e delusione" e di mettersi al lavoro per rilanciare la città. "Danziamo sull'orlo del precipizio - ha concluso -è una situazione che richiederà grandi sacrifici".

Ore 18. E' il consigliere comunale di Forza Italia Giovanni Civiltà il nuovo presidente del consiglio comunale di Agrigento. Ha ricevuto 15 voti di preferenza. Otto voti sono andati a Pasquale Spataro, candidato al ruolo di vicepresidente in quota maggioranza.

Ore 17.34 E' stato montato il seggio che consentirà adesso le operazioni di votazione per l'individuazione del presidente del consiglio comunale. In prima chiamata serviranno 13 voti validi per consentire l'elezione.

I lavori del nuovo consiglio comunale erano partiti poco dopo le 16.30. La seduta si sta svolgendo di presenza ma con la limitazione di presenza di pubblico per rispettare le normative previste contro il Covid-19. I lavori sono presieduti dal consigliere anziano (cioè quello che ha ricevuto più voti), l'assessore Marco Vullo.

"Rivolgo un ringraziamento ai cittadini e alle cittadine di Agrigento che mi hanno permesso di essere il primo eletto per la seconda volta - ha detto Vullo dopo l'appello -. La fase della pandemia ha apportato un cambiamento significativo nella vita di ognuno, per questo è necessario più del passato impegnarsi con senso di unità. L'ultima campagna elettorale è stata dibattuta e controversa e alla fine la città ha scelto un cambiamento. Il Consiglio comunale - ha detto - non è un campo di battaglia, il nostro operato sia frutto di collaborazione tra le parti. I nostri comportamenti spingano i cittadini a riavvicinarsi alla politica, soprattutto in un momento come quello attuale in cui è necessario riconsolidare il senso di comunità".

Dopo il giuramento di tutti i consiglieri agli obblighi previsti nei confronti dello Stato, della Regione e del Comune ("adempiere al proprio ruolo con scrupolo e coscienza") si è proceduto alla valutazione di eventuali cause di incompatibilità con il ruolo consiliare e si è aperta la grande partita per l'elezione del nuovo presidente di aula "Sollano". Al momento favorito appare il consigliere di Forza Italia Giovanni Cività. L'elezione dovrebbe avvenire senza particolari difficoltà, se la maggioranza di centrodestra sarà solida come si è finora auto-definita.

Tra i possibili vice si fanno al momento i nomi dei consiglieri Valentina Cirino e Pasquale Spataro o forse la consigliera Margherita Bruccoleri. Tra i banchi consiliari, per la prima volta, siede anche il sindaco uscente, Lillo Firetto, che è stato il secondo a prestare giuramento. Come da tradizione, il sindaco in carica Franco Micciché ha donato dei fiori alle consigliere comunali.

Rispetto alla composizione dell'aula, nessuna rinuncia all'incarico di consigliere comunale è arrivata da parte dell'assessore in quota Diventerà Bellissima Tuttolomondo, subentrato a Roberta Zicari in seguito a quello che appare un errore materiale di trascrizione e che sarà adesso impugnato in tribunale.

(aggiornato alle 18.50)