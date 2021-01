Covid e scuole chiuse, i giovani di Italia Viva: "Ascoltate le famiglie"

"Si dia retta alle richieste delle famiglie". I giovani di Italia Viva prendono, ufficialmente, posizione in merito alla scelta - siglata con ordinanza - del sindaco Franco Micciché di tenere chiuse le scuole fino al 30 gennaio. "E' assurda la scelta di una zona rossa 'rafforzata' generalizzata, più drastica addirittura di quella prevista a livello nazionale" - scrive Giorgio Bongiorno, portavoce dei giovani di Italia Viva.

"Intendiamo unirci a gran voce al grido di preoccupazione delle famiglie che hanno lanciato la raccolta firme per chiedere la riapertura delle scuole elementari e medie, chiediamo al sindaco di ascoltarle e valutare se sia possibile una ordinata ripresa delle attività, intensificando i controlli per evitare che a causa di quei pochi irrispettosi delle regole si penalizzino indiscriminatamente tutte le famiglie - spiega Bongiorno - . Chiediamo agli amministratori regionali e locali di non essere troppo drastici e di ponderane bene le decisioni!".