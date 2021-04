Partito democratico, costituito il direttivo nel capoluogo: i dem al lavoro

Mentre si è in attesa del pronunciamento della commissione di garanzia nazionale sui diversi ricorsi proposti contro il congresso avviato in provincia di Agrigento, il circolo del Partito Democratico del capoluogo, è già al lavoro e ha nominato il proprio comitato direttivo.

A comunicarlo è l'ex assessore del Pd Gerlando Riolo, il quale ha diffuso una nota per conto del circolo, di cui è segretario Silvio Torregrossa. "Il segretario - dice la nota - ha quindi messo in rilievo la sua volontà di svolgere il proprio mandato in maniera fattiva e aperta alla collaborazione con tutti gli Iscritti e aprendo le porte anche a tutti coloro i quali, anche se non formalmente iscritti, volessero dare un proprio contributo di idee, di proposte e di presenza. Una attenzione particolare si dovrà dare a tutti quelli che vorranno entrare a pieno titolo, tesserandosi, all’interno del Circolo del Pd".

Il circolo è inoltre al lavoro in un "quadro di ampia apertura" per lavorare congiuntamente non solo alle forze del resto del centrosinistra come Leu e Articolo 1, ma anche con il Movimento 5 Stelle, Italia Viva e Azione e sui problemi della città, a partire dalla "situazione di estrema precarietà economica e sociale ad Agrigento, con un particolare riferimento alla gravissima disoccupazione giovanile, gli effetti della pandemia sulla già carente economia cittadina, la situazione politica al Comune di Agrigento, con la presenza di una Amministrazione di centro-destra e più in generale alla Regione".