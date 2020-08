Coronavirus e scuola, Iacolino: "L'amministrazione deve puntare al ritorno fra i banchi scolastici"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

“Mentre si susseguono gli incontri fra Stato e regioni per il ritorno dei ragazzi a scuola previsto per il 14 Settembre, resta da comprendere l’impatto delle linee guida che verranno elaborate, a livello dei singoli territori. Definite le regole generali, tuttavia, molto dipenderà dalla capacità organizzativa del dirigente scolastico e dello staff dei docenti e del personale di supporto ed, ancora, dall’efficienza dell’amministrazione comunale e/o locale, che dovrà prevedere trasporti adeguati e finanziamenti aggiuntivi per gli istituti scolastici. Una sfida che, insieme agli studenti, deve essere vinta - conclude Giorgia Iacolino - per assicurare l’ordinato svolgimento delle lezioni ed il successo formativo al ragazzi che rientrano a scuola dopo una lunghissima pausa”