Verde pubblico, Borsellino: "Inascoltate tutte le richieste"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Nonostante le numerose segnalazioni che in questi anni abbiamo fatto tramite interrogazioni formali, appelli, sopralluoghi, comunicati, tutto è rimasto inascoltato.I cittadini di via Provenzano hanno solo chiesto e continuano a chiedere un verde pubblico dignitoso con degli interventi che vadano a disinnescare i danni che le radici provocano alle cisterne d'acqua situate sotto il manto stradale "oramai pista da motocross",alle automobili che vi circolano giornalmente,ai disabili che non possono usufruire di passaggi consoni alle proprie esigenze..Questo l'ennesimo appello che io lancio ad una amministrazione che per 5 anni non ha ascoltato il grido d'allarme lanciato dai cittadini di via Provenzano oramai abbandonati a se stessi da fin troppo tempo.A dichiararlo il consigliere comunale di opposizione Salvatore Borsellino.