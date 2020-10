Consiglio, Tuttolomondo "sorpassa" Zicari e si piazza dietro Alongi

"Sorpasso" in consiglio comunale ad Agrigento dentro la lista di #Diventerà bellissima, dove l'oggi assessore Gianni Tuttolomondo risulta aver conseguito 5 voti in più di Roberta Zicari, piazzandosi quindi secondo dietro a Claudia Alongi in posizione però eleggibile in aula "Sollano". Il dato emerge dal controllo definitivo delle sezioni scrutinate da parte dell'ufficio elettorale del tribunale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Che Tuttolomondo entri o meno in consiglio comunale è una sua scelta: in quanto assessore-consigliere può tenere entrambi gli incarichi o decidere di lasciarne uno. Solo nel caso decidesse di mantenere il ruolo di assessore si libererebbe uno scranno per Zicari.