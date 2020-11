Opposizione senza unico gruppo consiliare? I giovani di Italia Viva: "No a divisioni"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Apprendiamo dalla stampa che Firetto non sarà a capo di un unico gruppo consiliare, come avevamo auspicato giorni addietro, ma che saranno diversi, e con diversi capi, i gruppi dell’opposizione all’interno del consiglio comunale della nostra città. Senza un unico vero capo, all’interno del palazzo, vi potrebbe essere un’opposizione priva di una vera guida e incapace di tenere alto il dibattito politico.

Temiamo che le indiscutibili qualità dell’ex sindaco Firetto potrebbero non essere abbastanza con un’opposizione segmentata e divisa su più fronti.

Non possiamo lasciare che tutto questo avvenga nella più totale indifferenza, un guardiamo capace di far osservare i principi di correttezza amministrativa e legalità è indispensabile, proprio per questo ingraneremo la marcia e ci metteremo a lavoro immediatamente per dar vita ad un’opposizione vigile e senza padroni, fuori dal palazzo, capace di indicare la direzione da seguire, un’opposizione che parta dall’entusiasmo dei giovani e che sia capace di coinvolgere l’intera cittadinanza. Un’opposizione priva di ipocrisie, lontana da schieramenti precostituiti, non rancorosa e capace anche di plaudire ad un buon lavoro fatto dall’amministrazione comunale per il bene della città, ma mai disposta a chiudere un occhio su temi come legalità, trasparenza e correttezza amministrativa, sui quali mai sorvoleremo!