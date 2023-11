Fondazione Capitale della cultura, la maggioranza si sgretola al primo tentativo

Alla fine a portare in discussione in Consiglio comunale lo statuto della fondazione Agrigento capitale della cultura non è stata la maggioranza, ma quella frangia di opposizione a cui il sindaco Franco Miccichè sembra aver porto una mano non più di dieci giorni fa.

E la conseguenza è che salta il numero legale e tutto si rinvia.

Non poteva che concludersi con un nulla di fatto il primo passaggio per la trattazione di uno degli atti più attesi ma anche più discussi degli ultimi anni in aula “Sollano”.

I lavori di ieri sera, fino alla richiesta della Democrazia Cristiana di prelevare il punto, sepolto tra decine di debiti fuori bilancio, erano proseguiti di fatto all’insegna della compattezza bipartisan, con il Consiglio che aveva anche approvato a maggioranza bulgara è trasversale la nomina del presidente della commissione Bilancio Davide Cacciatore come nuovo vicepresidente del Consiglio comunale.

Qualcosa si è però inceppata fin da subito, a partire dal mancato sostegno alla richiesta di trattare lo statuto da parte del solo gruppo di Fratelli d’Italia. La DC presenta ben 19 emendamenti alla proposta, e inizia la trattazione. È a quel punto che i consiglieri di maggioranza iniziano a sparire alla spicciolata. Un’assenza che si palesa quando Francesco Alfano chiede di votare il rinvio per assenza (già nota) dei revisori e del dirigente al ramo.

A quel punto si prende atto delle assenze e tutti a casa, con i lavori aggiornati ad oggi e il rischio di un rinvio a data da destinarsi che incombe.

Se, come hanno detto più volte il sindaco e il suo principale riferimento politico, un piano B alla fondazione esiste, è il caso di metterlo in campo.