Capitale della cultura, i consiglieri di opposizione: "Progetti senza alcun bando pubblico"

I progetti collegati a Capitale della cultura e finanziati con fondi della Regione siciliana sono stati scelti senza alcuna procedura pubblica.

A denunciarlo in una nota sono i consiglieri comunali della Dc, dell'Udc e il consigliere Francesco Alfano.

"I progetti collegati a Capitale della cultura: il 30 giugno è passato, possiamo affermare con certezza che l'avviso per reperire i progetti non è stato fatto dal Sindaco, il quale ha scelto di decidere da solo e senza alcun criterio oggettivo di selezione, come spendere i 4 milioni messi a disposizione dal parlamento regionale siciliano per il 2024. Perché non ha il coraggio di dirlo apertamente alla città che decidono tutto lui ed il suo cerchio magico?".

In particolare i consiglieri si riferiscono ai fondi che andranno spesi entro il 31 dicembre prossimi e rispetto ai quali appunto il Comune ha presentato proposte progettuali entro lo scorso 30 giugno. Sul tema si era tenuta anche una conferenza pubblica, ma null'altro.

"Per difendere la città tagliata fuori dalle scelte del sindaco, finché non verrà pubblicato l'avviso per il milione di euro da spendere nel 2025, come trasparenza vuole - concludono i consiglieri -, non avrà nessuna collaborazione in consiglio comunale da parte degli scriventi La città merita rispetto, noi meritiamo rispetto".