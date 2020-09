"Cantieri aperti a fine mandato", Vaccarello a Firetto: "Non farti prendere dal tuo protagonismo civico"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

"Una storia vista e rivista, L’amministrazione Firetto si sveglia solo a fine mandato per dare inizio ai cantieri….!!! Tra questi forse anche Via CESARE BATTISTI e tanti altri “ Perché non prima??? e solo adesso ???

Con la presente il sottoscritto Angelo Vaccarello Consigliere Comunale di Agrigento del gruppo consiliare Uniti per la Città pone alcune domande a FIRETTO a seguito della frenetica attività elettorale del Sindaco coincidente con l’inizio di tanti cantieri che sembravano essere nascosti nei cassetti di Palazzo dei Giganti.

Vaccarello scrive “ sono piacevolmente colpito che l’amministrazione si stia attivando solo adesso alle porte della tornata elettorale del 4 e 5 ottobre prossimo, nello stesso tempo sono preoccupato perché per assurdo l’inizio dei lavori di alcune opere potrebbero compromettere l’attuale debole tessuto economico di alcune attività commerciali, un esempio su tutti : VIA CESERE BATTISTI dove l’inizio delle opere di nuova urbanizzazione metterebbe in ginocchio le piccole economie dei commercianti presenti sul posto, già costretti a patire i gravi disagi legati al COVID, che hanno letteralmente indebolito le attività commerciali ed artigianali. “

Vaccarello continua “ Sindaco ….. non farti prendere dal tuo protagonismo civico di facciata in campagna elettorale e valuta attentamente anche l’eventuale rinvio dell’inizio dei lavori di quelle arterie dove insistono numerose attività commerciali, evitando così che eventuali cantieri aperti e limitazioni al transito indeboliscano ulteriormente le economie delle famiglie agrigentine interessate “