Buoni alimentari, Di Rosa: "Cosa si aspetta ad assegnare le somme?"

Le famiglie degli agrigentini si rivolgono al nostro movimento per sollecitare la distribuzione di quanto dovuto, ma ancora una volta dobbiamo prendere atto che ad Agrigento il silenzio e la mancata trasparenza in atti ed attività pubbliche, la fa da padrone.

Con la presente nota, chiediamo che fine ha fatto il contributo deliberato dal Governo Regionale, che ha assegnato al Comune di Agrigento con Deliberazione della Giunta Regionale n. 124 del 28 marzo 2020 e s.m.i. e dal D.D.G. n. 304 del 4 aprile 2020 del Dipartimento Reg./le della Famiglia e delle Politiche Sociali, una somma per l’assegnazione di: BUONI SPESA/VOUCHER IN FORMA DI CREDITO ELETTRONICO PER L’EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 PER L’ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITA’ (ALIMENTI, PRODOTTI FARMACEUTICI, PRODOTTI PER L’IGIENE PERSONALE E DOMESTICA), per il quale sono state effettuate le domande entro il 7 Agosto U.S. come da avviso del Comune di Agrigento pubblicato il 29/07/2020.

La gestione dei buoni alimentari affidata ai sindaci(più o meno sensibili agli interessi diffusi nelle varie realtà sociali da cui hanno avuto i consensi, e quindi al ceto politico di maggioranza) ha suscitato allarme per il rischio di scarsa trasparenza, di discrezionalità più o meno discriminatorie e di aiuto alla prossima campagna elettorale. Ciascun sindaco, infatti, ha gestito come ha creduto le somme assegnate al suo Comune e i metodi prescelti sono stati i più disparati.

Ad Agrigento si è rasentato il ridicolo con assembramenti creati dalla Macchina organizzativa e Forze di Polizia chiamate a prestare il proprio servizio per mantenere l'ordine pubblico, mortificando di fatto chi doveva ricevere in fila per ore quello che doveva essere un aiuto ma che di fatto ha “mortificato” nella sua integrità umana gli Agrigentini tutti specie chi si è trovato suo malgrado a creare assembramenti non certo per volontà personale, ma solo per l'inadeguatezza della macchina organizzativa.

• ADESSO, CHE FINE HANNO FATTO I BUONI DI CUI AL CITATO AVVISO????

• COSA SI ASPETTA AD ASSEGNARE LE SOMME SPETTANTI?

• FORSE SI ASPETTA DI ENTRARE NEL PIENO DELLA CAMPAGNA ELETTORALE???

Il Coordinatore Giuseppe DI ROSA