Amministrative, presentata la lista di M5S: ecco chi sono i canditati

Il Movimento Cinque Stelle - candidata sindaco Marcella Carlisi - ha presentato la sua lista. Ecco chi sono i candidati al consiglio comunale di Agrigento. Oltre alla stessa Marcella Carlisi, mirano a sedere in aula Sollano: Santina Cattano, Alberto Castelli, Salvatore De Caro, Alfredo Rao, Domenico Bruno, Pasquale Spataro, Gerlando Alletto, Francesco Sanfilippo Monachino, Fabio Scopelliti, Gaia Roccaforte, Angelica Matilde Micalizio, Camillo Gulotta, Davide Pierluigi Musumeci, Gerlanda Fretto, Giuseppe Eduardo Guarraci, Alessandra Caldana, Serenella Affronti, Eugenia Bogatu, Francesco Zambuto, Gerlando Patti e Marco Falzone. Gli assessori attualmente designati sono invece: Susy Cattano, Marco Falzone, Livio Sutera Sardo, Alfonso Scanio, Calogero Calcullo, Massimiliano Passalacqua.

La campagna elettorale è ufficialmente iniziata. E si procede mettendoci la faccia oltre che il nome e cognome. "Stiamo spiegando che c'è la possibilità del voto disgiunto in modo tale che persone non desiderate possano non essere votate e la preferenza converga su chi i cittadini effettivamente predilogono - ha detto il candidato a sindaco per il M5S Marcella Carlisi - . Ci sono così tanti e tali consiglieri candidati che i parenti si trovano di questi candidati consiglieri si ritrovano con sindaci che gli vengono proposti per il voto. Sindaci che magari non vorrebbero votare. Ecco perché andiamo spiegando che c'è la possibilità del voto disgiunto".