Agricoltura, Catanzaro: "Scongiurato il rischio di aumento delle tariffe irrigue"

“Una variazione di bilancio che andrà presto in aula consentirà al Consorzio di bonifica “Agrigento 3” di ottenere le risorse necessarie per riequilibrare i propri conti ed evitare di dare seguito agli aumenti previsti in una recente deliberazione”.

Lo ha detto il parlamentare regionale Michele Catanzaro al termine dell'incontro con l'assessore regionale alle Politiche agricole, Toni Scilla, al quale hanno partecipato anche una delegazione di Copagri (Confederazione Produttori Agricoli) guidata dal responsabile provinciale Nino Indelicato e il consigliere del Partito Democratico di Naro Calogero Licata, Presidente della commissione comunale agricoltura.

"Abbiamo mantenuto fede all'impegno con gli imprenditori agricoli agrigentini che mi avevano sollecitato un urgente intervento – aggiunge Catanzaro –, c'era stata una protesta forte e assolutamente legittima dopo il corposo aumento delle tariffe irrigue che appariva in netto contrasto con la complessa fase storica vissuta, caratterizzata dagli aumenti del costo del gasolio. Un ulteriore incremento delle tariffe avrebbe letteralmente messo in ginocchio l'intero comparto".