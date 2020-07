Giuseppe Milano (FdI): "Totale solidarietà ai carabinieri aggrediti, colpevoli vengano espulsi dall'Italia"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il vice coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia, Giuseppe Milano, esprime vicinanza nei confronti dei tre carabinieri aggrediti, ieri sera, da due extracomunitari che cercavano di fuggire da un centro di accoglienza della città: "A nome di Fratelli d'Italia - afferma Milano - esprimo totale solidarietà ai tre carabinieri colpiti, nell'adempimento del proprio dovere, da due tunisini che tentavano di scappare da una struttura di accoglienza.

Episodi del genere, che peraltro stanno diventando, purtroppo, sempre più frequenti, sono intollerabili e vanno fermamente condannati, per questo chiediamo l'espulsione immediata di questi soggetti dal territorio italiano, che vadano a scontare l'eventuale pena nel loro Paese.

Chi viene in Italia deve rispettare le leggi e non può permettersi di commettere simili atti nei confronti delle forze dell'ordine. Chi colpisce un uomo o una donna in divisa, colpisce lo Stato. Ai tre carabinieri rimasti contusi vanno i più sentiti auguri di una pronta guarigione".