Affidamento di aiuole e spazi verdi, il Consiglio comunale approva il regolamento

Il Consiglio comunale di Agrigento ha approvato all'unanimità il regolamento, proposto dal gruppo consiliare di #db, per l'affidamento di aiuole, spazi verdi e orti urbani.

"Ringrazio i colleghi presenti per aver condiviso e arricchito il regolamento - dice la presidente della quarta Commissione e prima firmataria Roberta Zicari - così come e l'ingegnere Avenia per aver reso celermente il parere favorevole. Questo strumento va nella direzione della collaborazione e sussidiarietà orizzontale ed avvia un percorso di affidamento di gestione e condivisione dei beni comuni. Da oggi basta proporre una domanda in carta semplice all'ufficio parchi e aiuole per richiedere in adozione aree destinate a verde dal prg, aiuole, rotatorie, piccoli giardini e aree di pertinenza delle scuole, aree ludiche attrezzate per l'infanzia, aree incolte o abbandonate di proprietà comunale. Su tali aree "l'adozione" può consistere in manutenzione delle aree, sistemazione di nuovi spazi da destinare a verde pubblico, realizzazione di zone per animali e realizzazione di orti urbani. Il programma di manutenzione viene concordato con l'amministrazione, non può avere durata superiore ai 10 anni ed è rinnovabile.

Invito le associazioni e i miei concittadini ad utilizzare questo strumento e a prendersi cura della città. Creare orti urbani serve a bonificare in maniera intelligente porzioni di città che uscirebbero dallo stato di abbandono e diventerebbero strumento di sostentamento per intere famiglie”.