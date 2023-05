Aeroporto di Agrigento, Iacono (PD): “Si costituisca una piattaforma unica in Prefettura per la realizzazione”

“L'aeroporto non è una medaglietta, né può diventare tema da scontro politico tra maggioranza e opposizione. Se è vero che il Governo, in occasione della presentazione del Dl Ponte ha, a tutti gli effetti, tagliato le gambe a qualunque proposta provenisse dalla minoranza (anche quelle come la mia, che aveva piena pertinenza sul tema Ponte di Messina), dall'altro è necessario che oggi la deputazione agrigentina senta come propria questa sfida e si metta a lavorare congiuntamente con il territorio”: sono le parole della deputata del PD Giovanna Iacono.

“Per questo - prosegue - la mia proposta, che rivolgerò subito al nuovo prefetto di Agrigento, è la creazione di una piattaforma di lavoro comune pro aeroporto che veda la partecipazione di tutti coloro che hanno manifestato la propria disponibilità affinché questa infrastruttura si possa finalmente realizzare nella nostra provincia. Una struttura permanente che agisca da base per riportare al centro del dibattito la realizzazione dell'aeroporto di Agrigento. Noi deputati, a Roma o a Palermo, non possiamo non sentire come nostra questa battaglia e, la proclamazione di Capitale della Cultura per il 2025 è forse la migliore occasione offerta alla città negli ultimi decenni".