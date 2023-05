Il dibattito sull'aeroporto, Iacono: "Una battaglia fondamentale per i cittadini"

“La collettività agrigentina e il tessuto produttivo siano parte attiva nel processo per la realizzazione di un aeroporto a servizio di questa comunità”. Lo ha detto la deputata del Partito Democratico, Giovanna Iacono.

"Non potrò partecipare domani all’evento di sottoscrizione delle azioni per creare il capitale sociale della società Aeroporto Agrigento Valle dei Templi spa - aggiunge - perché impegnata a Roma ma sostengo l’iniziativa perché rappresenta, forse per la prima volta da anni, la netta volontà a non attendere che si decida per noi altrove".

Iacono aggiunge: "Questo percorso verso la creazione di una infrastruttura necessaria, così come lo sono migliori assi ferroviari e stradali, per questa parte della Sicilia resti quanto più è possibile condiviso nel tempo, evitando ogni forma di primogenitura. Sia una battaglia dei cittadini e degli imprenditori innanzitutto e solo poi della politica, senza distinzione di colore”.