Fratelli d'Italia, Adriano Barba nuovo portavoce a Favara

L'avvocato Adriano Barba è stato nominato portavoce di Fratelli d'Italia a Favara. A ratificare la nomina il portavoce provinciale, Fabio La Felice, che, congiuntamente con il dirigente nazionale, Calogero Pisano, ed il presidente del circolo territoriale di Favara, Antonio Moscato, ne da l'annuncio.

"In una città come quella di Favara, lasciata allo sbaraglio dalla peggiore esperienza amministrativa che i cittadini favaresi abbiano mai conosciuto, quanti hanno a cuore la virtuosa gestione della cosa pubblica non possono più rimanere a guardare - ha detto Barba - . Ringrazio, per questo, il dirigente nazionale, Lillo Pisano, ed il portavoce provinciale di Fratelli d’Italia, Fabio La Felice, per la fiducia e per avermi offerto l’opportunità di tornare a fare politica, quella che scuote le coscienze e guarda negli occhi parlando il linguaggio della verità.

Sono certo che, grazie al loro supporto ed a quello di tanti giovani, che già hanno dato vita al circolo cittadino presieduto da Antonio Moscato, potremmo promuovere una forma di aggregazione tra le forze più sane di questa città, attorno ad una proposta politica capace di coinvolgere l’intero centrodestra cittadino, per chiudere in maniera definitiva la drammatica parentesi grillina".

Parole di benvenuto quelle del presidente del circolo territoriale di Favara, Antonio Moscato, e della vice presidente, Mariagrazia Alongi, che affermano: "Accogliamo con piacere l'ingresso in Fratelli d'Italia dell'avvocato Adriano Barba. Auspichiamo una proficua collaborazione per la crescita del partito e, soprattutto, per la costruzione di un progetto valido per il futuro della nostra città, nel solco tracciato dalla nostra leader, Giorgia Meloni". Al nuovo portavoce cittadino sono andati gli auguri di un proficuo lavoro del dirigente nazionale Calogero Pisano, del portavoce provinciale Fabio La Felice e di tutto il gruppo dirigente locale.