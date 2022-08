Due nuovi ingressi in Forza Italia, Luigi Salvaggio e Vincenzo Sciabica diventano “Azzurri”

Forza Italia adesso può contare sul consigliere comunale di Canicattì Luigi Salvaggio e sull’assessore alle attività produttive Vincenzo Sciabica che aderiscono al partito.

Sul loro ingressi in “Azzurro” sono intervenuti il coordinatore regionale di Forza Italia Riccardo Gallo, il commissario provinciale di Forza Italia di Agrigento Margherita La Rocca Ruvolo e l’assessore regionale Marco Zambuto: “L’adesione di Salvaggio e Sciabica - hanno detto - rappresenta per Forza Italia un valore aggiunto di entusiasmo e di voglia di fare grazie all’esperienza maturata sul campo. E ciò testimonia che è anche, e soprattutto, su nuovi volti con la giusta esperienza che intendiamo puntare per ampliare non solo il radicamento territoriale di Forza Italia ma anche le capacità di proposte politiche e amministrative a vantaggio delle realtà locali”.

Con l’occasione il coordinamento provinciale annuncia la candidatura alle prossime elezioni regionali del 25 settembre diLuigi Salvaggio, imprenditore nel settore automobilistico e consigliere comunale per 3 mandati, nonché già vice presidente del consiglio comunale di Canicattì.