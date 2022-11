La squadra della Nuova Democrazia cristiana continua ad allargarsi: arriva anche l’adesione di Elicia Perzia

Il vice presidente del Consiglio comunale di Cianciana, Elicia Perzia, ha aderito alla Nuova Democrazia cristiana. “La mia adesione -ha detto - è avvenuta in maniera naturale perché ritengo che i valori del partito di Sturzo e De Gasperi debbano essere alla base della politica, valori che io stesso porto avanti quotidianamente. Ringrazio l’onorevole Carmelo Pace che durante la sua campagna elettorale ha illustrato un programma nel quale fin da subito mi sono identificata.

E l’onorevole Totò Cuffaro che ha sempre creduto nei giovani e nelle donne per la rinascita della Dc. Metterò a servizio del partito tutta la mia esperienza professionale e politica e sono sicura che questo nuovo percorso da un lato potrà farmi crescere ancora di più e dall’altro io stessa potrò fornire alla mia terra un contributo per la rinascita. Gli abitanti di Cianciana sappiano che da adesso avranno accanto a loro un partito che terrà conto della loro voce e insieme potremo gettare le basi per un concreto rilancio”.