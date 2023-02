Bonus edilizi, Catanzaro (Pd): "Stop a cessione credito sarà una mazzata"

"Con il provvedimento che blocca la possibilità di cedere i crediti e lo sconto in fattura, ed impedisce alle pubbliche amministrazioni l’acquisto dei crediti fiscali, il governo Meloni dà una mazzata alle imprese ed al mondo del lavoro, e questo avverrà soprattutto in Sicilia dove il tessuto occupazionale ed economico è più fragile che altrove". Lo ha detto Michele Catanzaro, capogruppo del Pd all’Ars.

Catanzaro aggiunge: "Non possiamo restare in silenzio di fronte ad una misura che rischia di uccidere il settore edilizio e di avere effetti a catena su diversi altri comparti: chiediamo al presidente Schifani di non abbassare la testa di fronte a questo ennesimo diktat del governo Meloni e chiediamo a tutti i parlamentari, anche a quelli nazionali eletti in Sicilia a prescindere dal colore politico, di mobilitarsi per impedire questo disastro”.