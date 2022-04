Giusto spendere 135 mila euro per Suv e pc portatili? Di Rosa del Codacons s'incatena davanti al Municipio

“Abbiamo chiesto spiegazioni ma il ministero sta ritardando, non vorremmo pensare che si stia cercando di posticipare il tutto in vista delle elezioni regionali. Chi ha sbagliato deve pagare: sui 135 mila euro spesi per acquistare Suv e pc portatili non avevamo chiamato in causa l'amministrazione comunale perchè sono stati atti dirigenziali. Sindaco e assessore hanno detto che è stata loro volontà e quindi adesso dovranno risponderne”.

Queste le parole, ai microfoni di AgrigentoNotizie, del vice presidente provinciale del Codacons Giuseppe Di Rosa, dal lampione di piazza Pirandello dove, per protesta, è incatenato da questa mattina. Di Rosa chiede di parlare con il ministro per la Famiglia Elena Bonetti e con il governatore della Regione Nello Musumeci e annuncia che non interromperà la protesta fino a quando non riuscirà a incontrare i due esponenti politici.