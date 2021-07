Un Suv può fare 500 km con una ricarica? Ad Agrigento sì

La green economy e i nuovi modelli di sviluppo tecnologico vedono nel rispetto per l'ambiente la principale scommessa del terzo millennio. L'obbiettivo della riduzione del tasso di inquinamento, nell'industria automobilistica, si traduce nel passaggio dai tradizionali motori termici a quelli elettrici. Tutto ciò può essere raggiunto solo rivoluzionando il modo di muoversi grazie al concetto di mobilità sostenibile. Ed ecco quindi che mettersi alla guida di un'auto elettrica favorisce non solo l'ambiente ma porta anche alle agevolazioni fiscali rivolte ai possessori di un mezzo eco-sostenibile.

Ne abbiamo parlato con un'azienda agrigentina green che punta molto sulle energie rinnovabili e che non a caso alimenta la propria sede con pannelli solari. Meridiano Spa, concessionaria Audi ad Agrigento, ha aperto così le porte del suo showroom in Contrada San Benedetto e ha deciso di organizzare delle giornate di formazione con i dipendenti affinché gli stessi, possano informarsi per poi informare i clienti sulle principali novità in materia di mobilità sostenibile.

Occasione questa per Adriana Alessi, Audi Manager di Meridiano Spa, di presentare anche il nuovo Suv compatto Q4 e-tron. Un mezzo 100% elettrico, pensato per l'uso quotidiano che nell'autonomia vede uno dei suoi punti di forza. Con uno stile di guida regolare, la casa automobilistica garantisce percorrenze che possono andare anche oltre ai 520 chilometri. Questo nuovo modello, secondo gli esperti, può contare anche sui tempi di ricarica ridotti. "Feel the future" - il motto coniato dalla casa dei quattro anelli - è la mission aziendale di Meridiano Spa che con entusiasmo e professionalità è parte attiva nella rivoluzione green della mobilità sostenibile.