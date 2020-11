Bonus bicicletta 2020: oggi il debutto

Il Decreto Rilancio emanato dal Governo per il mese di Maggio prevedeva al suo interno l’inserimento del Bonus Bicicletta 2020, un bonus di un massimo di 500 euro utilizzabile per l'acquisto di biciclette e mezzi di micro mobilità elettrica.

Oggi è il click day, il giorno in il bonus diventa operativo

Gli ultimi mesi hanno visto uno stravolgersi dei trasporti e della mobilità, soprattutto quella interna alle grandi città, dove si popolazione si sta orientando per l’utilizzo di mezzi quali biciclette e monopattini da preferire a tram e metropolitane, sicuramente più esposte al rischio di contagio da covid-19.

Ma a chi spetta questo bonus e come si richiede?

Bonus bicicletta 2020

Il Decreto Rilancio, appena approvato dal governo, contiene un Buono Mobilità per l’acquisto di bici e mezzi della micro mobilità elettrica. Il fine è appunto quello di incentivare forme di mobilità sostenibile alternative al trasporto pubblico locale che garantiscano il diritto alla mobilità delle persone nelle aree urbane, a fronte delle limitazioni al trasporto pubblico locale operate dagli enti locali per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il Bonus Bicicletta ha un tetto massimo di 500 euro e copre il 60% della spesa sostenuta per l’acquisto di bici, monopattini e mezzi di trasporto alternativi. Il bonus è valido anche per gli acquisti effettuati a partire dal 4 maggio 2020.

Chi ha diritto al bonus

Il bonus, che sarà valido fino a Dicembre 2020 ed è rivolto ai residenti maggiorenni dei comuni al di sopra dei 50 mila abitanti: si tratta di un incentivo "erga omnes", ovvero disponibile per tutti coloro che ne faranno richiesta. Il bonus è valido per gli acquisti effettuati dal 4 maggio al 31 dicembre 2020. È per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica e per l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovettura.

Il bonus copre il 60% della spesa sostenuta per l'acquisto di bici, monopattini o bici elettriche per un importo massimo di 500 euro. Il buono può essere ottenuto anche per l'utilizzo dei servizi sharing individuali.

Come ottenerlo

Potrete richiedere il bonus in due modi: o acquistando il prodotto per poi riceverne il rimborso attraverso un bonifico oppure ottenere il rimborso della somma tramite il venditore.