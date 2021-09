L'autunno bussa alle porte: nel week end arrivano le prime piogge

Weekend instabile con rovesci e temporali: settembre mostra il suo lato autunnale. Come spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Gaetano Genovese, il tempo previsto sulla Sicilia durante il prossimo fine settimana, primo dell’autunno meteorologico, sarà caratterizzato da una marcata instabilità, foriera di rovesci e temporali su gran parte del territorio. In particolare, dopo un venerdì tutto sommato ancora stabile e soleggiato, a partire dalla mattinata di sabato, si assisterà ad un aumento della copertura nuvolosa, dapprima dalle coste tirreniche, in graduale estensione al resto della regione col passare delle ore.

Nuvolosità che, stando alle odierne emissioni modellistiche dei principali centri di calcolo, sarà accompagnata da rovesci e locali forti temporali, specie su palermitano, trapanese e messinese. Meno coinvolti i settori meridionali, dove comunque non si escludono occasionali rovesci, specie durante le ore diurne. Un graduale miglioramento è invece atteso durante la giornata di domenica anche se non mancheranno ulteriori rovesci ed acquazzoni, specie lungo la fascia tirrenica. Le temperature subiranno una lieve diminuzione, specie nei valori massimi, durante la giornata di sabato, quando i valori oscilleranno tra 27°C e 31°C, le minime non subiranno grandi variazioni.

Il prossimo weekend sulla città di Agrigento trascorrerà all’insegna della variabilità. In particolare, la giornata di sabato, vedrà l’alternarsi di schiarite ed annuvolamenti con occasionali acquazzoni. Domenica invece, sole prevalente e temperature in graduale aumento con massime fino a 32°C.