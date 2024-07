Caldo da bollino rosso, in provincia previsto un picco fino a 41 gradi

Mentre il nord Italia è ostaggio del maltempo, centro, sud e isole vengono attraversate dagli effetti di un anticiclone che porterà temperature estreme anche in provincia.

Caldo da bollino rosso

Per oggi, sabato 13 luglio, sono 11 le città italiane valutate come "da bollino rosso" dal ministero della Salute: è il livello tre di allerta, quello più serio. Si tratta di Ancona, Bologna, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, e Viterbo. Tutte erano state già interessate dalla stessa allerta anche ieri, fatto che aggrava i rischi per la popolazione. Caldo da bollino arancione a Bari mentre è giallo in nove altre città: Cagliari, Catania, Civitavecchia, Messina, Palermo, Reggio Calabria, Trieste, Venezia e Verona.

Le previsioni per oggi e domani

Nel centro sud prosegue indisturbato il dominio dell'anticiclone africano, alla base di condizioni di assoluta stabilità atmosferica e temperature ben superiori alla norma. Secondo 3bmeteo.com, le regioni centro-meridionali sperimenteranno un fine settimana di metà luglio stabile, soleggiato e decisamente caldo. Temperature ben al di sopra delle medie climatiche con massime diffusamente comprese tra 34 e 38°C, con notti molto umide.

Nuovo picco a metà settimana

Un nuovo picco di caldo è previsto poi su quasi tutta Italia tra giovedì 18 e venerdì 19 luglio: l'estate "fa sul serio". Città come Siracusa, Taranto, Agrigento, Benevento, Foggia e Matera schizzeranno verso i 41°C, secondo le previsioni de iLMeteo.it, ma anche a Roma toccare quota 38°C è un'ipotesi concreta. Nei prossimi giorni sarà possibile avere previsioni più dettagliate.

