Meteo, la domenica di sole è un’illusione: da martedì una nuova perturbazione porterà ancora pioggia e vento

La domenica di sole che lascerebbe sperare per una prossima settimana di tempo mite è solo un’illusione. Torneranno pioggia e vento ma in compenso le temperature avranno una leggera risalita. L’inverno ha ormai fatto irruzione anche nell’estremo Sud e la provincia agrigentina - che ha fatto registrare il primo mese e mezzo di autunno delle condizioni meteo da record con un clima quasi estivo - non è rimasta esclusa dal peggioramento generale delle condizioni degli ultimi giorni.

“Il passaggio in questo weekend di un nucleo molto freddo in arrivo dalla Scandinavia - dice il meteorologo Francesco Nucera di 3bmeteo - ha aperto le porte al generale inverno con la prima incursione artica in Italia”.

Dopo questo break domenicale è dunque previsto l’arrivo di due perturbazioni che porteranno piogge e neve sui rilievi, localmente a bassa quota, venti tesi e temperature sotto le medie.

“La prima arriverà tra lunedì e martedì e colpirà gran parte d’Italia ma in particolare il Centro Sud con piogge e qualche temporale. Sarà piuttosto veloce ed associata a venti tesi da Ponente e Maestrale dove i mari risulteranno molto mossi o agitati. Le correnti occidentali trasporteranno aria un pò più mite e le temperature subiranno un aumento.

Tra giovedì e venerdì, dopo una breve tregua, arriverà una seconda perturbazione più corposa che colpirà questa volta il Centro Nord con precipitazioni diffuse”.

Quindi, in quest’ultimo caso, il territorio agrigentino non sarà toccato. Ed anzi, da metà settimana in poi, quando la prima e più debole perturbazione sarà svanita, è atteso un rialzo delle temperature decisamente apprezzabile.