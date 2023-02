Il bel tempo ha i giorni contati, in arrivo piogge e aria artica: ecco le previsioni

Il bel tempo (anomalo) di queste settimane sembra ormai giungere al termine. Nel fine settimana, infatti, si attende l'arrivo di aria umida spinta dal vento di scirocco che porterà nuvole e piogge e di aria fredda trascinata da un vortice iberico.

"Il tempo sulla Sicilia potrebbe quindi subire un certo peggioramento, con qualche rovescio sparso in intensificazione in serata - spiega il metereologo Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com-. L’aria più fredda in afflusso dalle latitudini settentrionali determinerebbe, oltre ad un calo delle temperature, anche il ritorno di qualche nevicata in montagna. Si tratta comunque di una tendenza che potrebbe subire modifiche, a causa dell’evoluzione molto dinamica e della distanza temporale".

in particolare, sulla nostra provincia, fiino a sabato il tempo si manterrà in prevalenza soleggiato o poco nuvoloso e le temperature aumenteranno giorno dopo giorno fino a sfiorare i 20°C, quando i venti di Scirocco subiranno un’intensificazione e le raffiche potranno superare i 40km/h. Domenica invece l’ingresso di un impulso instabile da ovest determinerebbe una giornata spiccatamente variabile, con qualche rovescio intermittente e un calo delle temperature.