Meteo, ancora qualche giorno di sole: poi abbassamento delle temperature e prime piogge

Giornate fredde ma soleggiate per la prima parte della settimana e qualche pioggia debole nel week end con un ulteriore calo delle temperature. Sono queste le previsioni meteo per i prossimi giorni sulla Sicilia e sulla provincia di Agrigento.

"L'alta pressione determina condizioni in prevalenza stabili e soleggiate sulla Sicilia. Tra mercoledì e giovedì è tuttavia è atteso un graduale cambiamento delle condizioni meteo con una nuvolosità in generale aumento ma senza fenomeni degni di nota - spiega il metereologo Francesco Nucera di 3bmeto.com -. Torna invece l'inverno nel weekend. E' il preludio ad un peggioramento atteso tra venerdì e il weekend quando venti freddi dalla Scandinavia irromperanno sull'Italia al seguito di una perturbazione che allo stato attuale lambirà la Sicilia. In tal frangente è atteso il ritorno della pioggia specie sui versanti tirrenici ma anche della neve sulle montagne con fiocchi che si spingeranno fin verso gli 800-1000 metri su Nebrodi, Sicani, Etna e Madonie".

In linea con i dati regionali, in provincia di Agrigento si attendono giornate stabili e soleggiate, almeno fino a giovedì quando ci sarà qualche debole pioggia. Nel fine settimana irromperanno venti freddi dalla Scandinavia con un calo termico significativo.